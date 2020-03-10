Galatasaraylı taraftarların Vedat Muriqi sevinci

Galatasaray'ın Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao, yaptığı 1 gol ve 1 asistle eski günlerine dönüş sinyali verirken son 7 maçta yaptıklarıyla da Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'yi geride bıraktı.

Galatasaray'ın flaş transferi Radamel Falcao uçuşa geçti. Sezonun ilk yarısında aşil tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan ve bu nedenle özellikle sosyal medyada iğneli esprilerin hedefi olan Radamel Falcao, iyileşmesinin ardından Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maçta forma giydi. Bunların 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu, özellikle son haftalarda attığı gollerle kalitesini göstermeye başladı. Radamel Falcao, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.

MALATYASPOR'U ES GEÇTİ

Kolombiyalı, bu sürede görev aldığı Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer kez topu filelerle buluştururken, Denizlispor, Konyaspor, Fenerbahçe ve müsabakalarında da birer gol kaydetti. Bu dönemde sadece sonradan oyuna dahil olup 10 dakika sahada kaldığı Malatyaspor maçında skor üretemedi. Süper Lig'de 9 kez ağları havalandıran ve Galatasaray'ın en golcü ismi olan Falcao'yu, 6 golle Adem Büyük takip ediyor. Galatasaray'da Feghouli ile devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel de beşer golle üçüncü sırayı paylaşıyor.

GOLCÜLERİN YARIŞINDA SON DURUM

FALCAO: 7 MAÇTA 8 GOL

MURİQİ: 7 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray'da Falcao çıkışa geçerken buna karşılık kendisiyle sık sık karşılaştırılan Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi ise sessizliğe büründü. Kosovalı golcü, toplam gol sayısında (13) Falcao'yu geride bıraksa da son 7 maça bakıldığında arada büyük bir fark bulunuyor. Kolombiyalı yıldız son 7 maçta 8 gol atıp, 1 asist üretti. Buna karşılık Muriqi'nin ise 7 maçta sadece 2 gol atabildi. İki oyuncu arasındaki gol sayısı da 4'e düştü. Bu durum G.Saraylı taraftarları sevindirdi.

95 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR

Bu sezon 9 golü bulunan Radamel Falcao, gol sayısı bakımından geride krallık tahtında bulunan Sörloth'un (19/10) çok gerisinde bulunsa da oynadığı sürede attığı gol sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 856 dakika sahada kalan Falcao 95 dakikada bir gol atıyor. 19 golü bulunan Sörloth ise 113 dakikada bir gol ürettti.

(Sabah)