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  3. Galatasaraylı taraftarların beklediği haber geldi! Lisansı çıkarıldı

Galatasaraylı taraftarların beklediği haber geldi! Lisansı çıkarıldı

Galatasaraylı taraftarların beklediği haber geldi! Lisansı çıkarıldı

Galatasaraylı taraftarların bu sezon özlemle dönmesini bekledikleri Norveçli oyuncu Martin Linnes'in lisansı çıkarıldı. Oyuncu resmen geri döndü.

Galatasaraylı taraftarların bu sezon özlemle dönmesini bekledikleri Norveçli oyuncu Martin Linnes'in lisansı çıkarıldı. Oyuncu resmen geri döndü.

Sarı kırmızılı kulüp sezon başında yabancı sınırına takıldığı için Martin Linnes'in sözleşmesini askıya almış ve o bölgede Mariano'nun formsuzluğu sonrası büyük sıkıntı yaşamıştı. Taraftarların her gün burnunda tüten Norveçli oyuncu artık geri döndü. Türkiye Futbol Federasyonu'na ligin ikinci yarısı için Linnes'in bildirimi yapıldı ve lisansı çıkarıldı.

Bu gelişme sonrası hangi yabancı oyuncu veya oyuncuların lisanslarının askıya alınacağı ise merakla bekleniyor.


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