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aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:56
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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:01

Galatasaraylı taraftarlardan Falcao tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlardan Falcao tezahüratı

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Galatasaray'ın Radamel Falcao aşkı, Türk Telekom Stadyumu'na taşındı.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Panathinaikos ile karşılaştığı hazırlık maçı öncesinde taraftarlar Falcao tezahüratlarında bulundu.

Panathinaikos maçına ciddi bir ilgi gösteren sarı kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ''Taraftar çıldırdı Falcao'yu istiyor'' diye bağırdılar.

FALCAO BEĞENMİŞTİ!

Taraftarlar, uzun bir süre Kolombiyalı golcü lehine tezahüratlarda bulundular. Falcao, kısa süre önce Instagram hesabından Galatasaray taraftarlarının olduğu bir videoyu beğenmişti.

(Sporx)

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