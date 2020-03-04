Galatasaraylı taraftarlar oylarıyla sahaya çıkış marşını değiştirdi

Galatasaray, Socios.com’da sahaya çıkış marşını değiştiren ilk Türk takımı oldu.
Taraftar etkileşim ve oylama platformu Socios.com, ilk Galatasaray oylamasını gerçekleştirdi. Galatasaray taraftarına söz hakkı tanıyan platform, bir ilki gerçekleştirerek tarihe geçti.
Oylamaya katılan taraftarlar, Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda resmi sahaya çıkış marşını seçti. 7.000 oy ile belirlenen oylama sonucunda %32.86’lık oy dağılımı ile kazanan şarkı "Çocukluk Aşkımsın" oldu.
Oylamaya sunulan diğer 4 seçenek ve aldıkları oy oranları ise şöyleydi:
Re Re Re Ra Ra Ra %25.04
Kupalara Layıksın %8.64
Şereftir Seni Sevmek %12.74
Şampiyonsun Galatasaray %20.71
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