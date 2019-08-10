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  • Galatasaraylı taraftarlar Diagne'ye ateş püskürdü: Bu adam bizimle dalga mı geçiyor!
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:24
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:24

Galatasaraylı taraftarlar Diagne'ye ateş püskürdü: Bu adam bizimle dalga mı geçiyor!

Galatasaraylı taraftarlar Diagne'ye ateş püskürdü: Bu adam bizimle dalga mı geçiyor!

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Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-Kırmızılıların gözden çıkardığı ancak ciddi bir teklif gelmediği için gönderemediği Mbaye Diagne’ye ateş püskürdü. Taraftarlar, golcü futbolcunun paylaşımının altına ‘Bu adam bizimle dalga mı geçiyor’ mesajları yağdırdı.

Akhisar maçı sırasında kız arkadaşına aldığı hediyeleri gösteren Diagne’nin, İngiltere’de önceki gün transfer kapanmadan önce Aston Villa ile anlaşması bekleniyordu ancak gol kralı, bu sıralarda spor salonunda çalıştığı anların görüntülerini ve kükreme denemesi yaptığı videoyu yayınlayınca taraftarlar, “Bu adam bizimle dalga mı geçiyor” mesajları yağdırdı.

(Star)

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