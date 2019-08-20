Galatasaraylı taraftar, tırının arkasına dev Falcao posteri yapıştırdı

Fanatik Galatasaray taraftarı olan tır şoförü Abdullah Bozan, yaklaşık bir aydır Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Falcao’nun artık Galatasaray’a gelmesi gerektiğini söyledi. Milyonlarca Galatasaray taraftarının bu transferi dört gözle beklediklerini belirten Bozan, "Galatasaray aşkı bizim için bambaşkadır. Fanatik Galatasaraylıyım. Falcao’nun bir an önce gelmesini istiyorum. Bunun için kendi tırımın arkasına Falcao’ya 9 numara giydirdiğim Galatasaray formasının fotoğrafını yapıştırdım. Türkiye'nin dört bir yanına nakliyecilik yapıyorum. Irak’a da nakliye yapıyorum. Oradaki Galatasaray taraftarları tırıma büyük ilgi gösteriyor. Beni görünce Galatasaray tezahüratları yapıyorlar. Galatasaray’ın aşkı dünyaya yayılmış durumdadır. Galatasaray yönetiminin bir önce bu transferi bitirmelerini ve Falcao’nun Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Gel artık Falcao, cim bom bom taraftarları seni bekliyor" dedi. (İHA)
Fiorentina, 32 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teklifini yaptı.
Fenerbahçe'de Victor Moses, sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Monaco'da Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası Slimani için harekete geçildi.
Şu anda 3 milyon euro ekside olan Galatasaray, bu açığını Yunus Akgün'ü satarak tamamlamak istiyor.
Beşiktaş, Konoplyanka ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı yıldız ile imza aşamasına geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi kiralamak için girişimlere başladı.