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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 07:31
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  • 17 Mart 2020 Salı 07:31

Galatasaraylı Ozornwafor'un koronavirüs isyanı

Galatasaraylı Ozornwafor'un koronavirüs isyanı

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Galatasaray'dan kiralık olarak Almeria'ya giden Valentine Ozornwafor, İspanya'da koronavirüs sebebiyle zor günler geçirdiğini anlattı.

Galatasaray'ın Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, ülkesi Nijerya basınına verdiği röportajda İspanya'da koronavirüs sebebiyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Brila.net'e konuşan Ozornwafor İspanya'nın zor günler geçirdiğini söyleyerek, "Futbolun yeniden başlamasını çok istiyorum. Bir an önce dışarı çıkıp normal işlerimizi yapabilmeyi diliyorum. Dürüst olmak gerekirse süpermarkete gidip bir şey alamadım. Gittiğimde herşeyin satın alındığını gördüm ve üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sezon başında Nijerya Ligi takımlarından Enyimba Aba'dan aldığı 20 yaşındaki stoper, Türkiye'de maç oynamadan İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiralanmıştı. Eski Beşiktaşlı Guti'nin çalıştırdığı Almeria'da oynayan Nijeryalı, İspanya'da 3'ü lig, 1'i Kral Kupası olmak üzere 4 maça çıkan ve 1 gol attı ve 274 dakika sahada kaldı.

(Sporx)

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