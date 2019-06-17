Galatasaraylı oyuncular Banega'ya kefil oldu

Ndiaye ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, transfer listesinde ilk sıraya yazdığı Ever Banega için çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli oyuncunun menajerini İstanbul'a getirip teklifini sunan sarı-kırmızılılar, gelecek cevabı beklemeye başladı.

Tangocu'ya 3 milyon Euro yıllık ücret, Sevilla'ya 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan Galatasaray'da yetkililerin Banega'nın eski takım arkadaşlarından görüş aldığı ortaya çıktı.

Banega ile Sevilla'da oynayan Mariano ve İnter'de birlikte top koşturan Nagatomo, Arjantinli orta saha oyuncusu ile ilgili, "Tam bize göre" diyerek olumlu referans verdi. Boca Juniors'a 'Hayır' diyen Banega da Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki Tangocu, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a sıcak bakıyor. Öte yandan Miliyet'in haberine göre Banega, Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğunu belirtirken, "Hem teklif çok güzel hem de Galatasaray'da oynamak heyecan verici" dedi. Menajerine, sarı-kırmızılılarda oynayabileceğini söyleyen Banega'nın, 4 senelik bir kontrat istediği öğrenildi.

(Sabah)