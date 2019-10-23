Galatasaraylı Nagatomo Japon çizgi filminde yer alacak
1994 yılında Türkiye'de yayın hayatına giren ve ortalığı kasıp kavuran dünyaca ünlü çizgi film Kaptan Tsubasa, özel bölümleriyle seyircilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni anime serisinin bir bölümünde, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu da yer alacak.
90'lı yılların popüler çizgi filmi Captain Tsubasa, özel bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor.
Dünyaca ünlü animenin önümüzdeki yıl yayınlanacak bölümünde tanıdık bir isim karşımıza çıkacak.
Yaklaşık 2 sezondur Galatasaray forması terleten Yuto Nagatomo, Kaptan Tsubasa'da boy gösterecek.
Japon futbolcunun ülkesinde geçtiğimiz yıllarda 26 bölümlük bir çizgi filmi yayınlanmıştı.
Bu sefer tecrübeli sol bek, Tsubasa'nın özel bir bölümünde konuk olacak.
Nagatomo, önümüzdeki yıl 3 Kasım'da "FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!" ismiyle yayınlanacak özel bir Kaptan Tsubasa animesinde kendi karakteriyle yer alacak.
Çizgi filmin yapımcılığını yeniden Y?ichi Takahashi, üstlenecek.
İşte Yuto Nagatomo'nun çizgi filmde yer alacağı karakterin çizimi:
(Fotomaç)