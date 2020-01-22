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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 07:15
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 07:42

Galatasaraylı Mariano'ya Flamengo talip oldu

Galatasaraylı Mariano'ya Flamengo talip oldu

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Galatasaray'ın transfer görüşmesi yapması için izin verdiği Mariano'nun Flamengo ile temasta olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve kendine Brezilya'da yeni kulüp arayan Mariano'ya Flamengo'nun talip olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde ülkesi Brezilya'ya giderek kendine yeni bir kulüp arayan Mariano'ya olumlu yanıt Flamengo'dan geldi. Brezilya basınında yer alan habere göre menajerlerin Flamengo'ya Beşiktaş'tan Douglas ve Galatasaray'dan Mariano'yu önerdiği ancak Brezilya ekibinin tercihini Mariano'dan yana kullandığı ortaya çıktı.

Habere göre, Mariano'nun Flamengo'ya transferinde ise şimdilik tek engel teknik direktör. Oyuncunun transferi için transfer bütçesini oluşturan Flamengo'nun tecrübeli oyuncuyu Jorge Jesus'un onayına sunduğu ortaya çıktı. Tecrübeli teknik direktör ile önümüzdeki günlerde Mariano için bir görüşme gerçekleştirecek olan Flamengo'nun onayı alması halinde Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mariano, Galatasaray'dan özel izin alarak ülkesi Brezilya'da kendine yeni bir kulüp aramaya gitmişti.

(Sporx)

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