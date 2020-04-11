Galatasaray'ın yıldızı Mariano, Fox Sports Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sona erecek ve adı sıkça ülkesinin takımlarıyla da anılan yıldız futbolcu, geleceğine dair yaptığı konuşmada Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya gideceğini açıkladı.
'BREZİLYA'DAKİ BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞTÜM'
Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüğünü ifade eden Mariano, "Planım Brezilya'ya dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de öyle. Bizim isteğimiz bu yönde. Şu anda olduğum yerden keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu Galatasaray'da geçirdiğim en iyi zaman dilimi. Dört yıl daha harika maçlar çıkarabilecek fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım." ifadelerini kullandı.
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Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mariano Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Ayrılığa hazırlanan yıldız futbolcu ülkesi Brezilya'ya döneceğini açıkladı.
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