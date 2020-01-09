Galatasaraylı Emre Mor'a İngiltere'den sürpriz talip

Emre Mor'a İngiltere'den talip var. Ada basını Brentford'un 22 yaşındaki futbolcuyu istediğini yazdı.
Sky Sports'un haberine göre İngiltere Championship'in iddialı ekiplerinden Brentford, Emre Mor'u hedefine aldı. Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan genç oyuncu İngiltere'nin yolunu tutabilir.
Sezon başında Celta Vigo'dan bir yıllığına Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maça çıktı ancak skora katkı sağlayamadı.
26 haftası geride kalan Championship'te topladığı 43 puanla üçüncü sırada yer alan ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Brentford kısa süre önce Sparta Rotterdam'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmıştı.
(NTV Spor)
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