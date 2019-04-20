Galatasaray-Kayserispor maçında şok sakatlık

Galatasaray - Kayserispor maçının 49. dakikasında Umut Bulut, omzundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kayserispor'un tecrübeli forveti, köprücük kemiğinde kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Omzunu tutarak acı içinde soyunma odasına doğru yönelen Umut Bulut'a Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaptan Selçuk İnan geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla Umut'a destek verdi.