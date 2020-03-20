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aksam.com.tr
  • 20 Mart 2020 Cuma 19:27
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  • 20 Mart 2020 Cuma 19:27

Galatasaray'ın yıldız isminden ayrılık sinyali: "Ülkeme geri dönebilirim"

Galatasaray'ın yıldız isminden ayrılık sinyali: "Ülkeme geri dönebilirim"

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2017'den beri Galatasaray'da oynayan ve sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Mariano ayrılık sinyali verdi!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu ve ülkesine geri dönebileceğini söyledi.

Geçen yaz Flamengo'dan transfer teklifi aldığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Rafinha transferi öncesinde Flamengo benimle ilgilendi. Flamengo'dan biri beni aradı ancak bana ilk seçeneklerinin Rafinha olduğunu söylediler. Türkiye'de mutluyum ancak Flamengo da, Flamengo'dur. Her iki taraf için de iyi olanın gerçekleşmesini istedim, oturduk ve konuştuk. Flamengo ile görüşmelerim oldu" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİ FLUMINENSE

Eski kulübü Fluminense'ye öncelik vermediğini de belirten tecrübeli oyuncu, "Fluminense'ye büyük saygım ve sevgim var ancak Brezilya'ya geri dönmem halinde, önceliği onlara veririm diyemem, her kulübe gidebilirim" diye konuştu.

3 sezondur Galatasaray'da oynayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 maçta görev aldı ve 5 asist yaptı.

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