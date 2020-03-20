Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu ve ülkesine geri dönebileceğini söyledi.
Geçen yaz Flamengo'dan transfer teklifi aldığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Rafinha transferi öncesinde Flamengo benimle ilgilendi. Flamengo'dan biri beni aradı ancak bana ilk seçeneklerinin Rafinha olduğunu söylediler. Türkiye'de mutluyum ancak Flamengo da, Flamengo'dur. Her iki taraf için de iyi olanın gerçekleşmesini istedim, oturduk ve konuştuk. Flamengo ile görüşmelerim oldu" ifadelerini kullandı.
ÖNCELİĞİ FLUMINENSE
Eski kulübü Fluminense'ye öncelik vermediğini de belirten tecrübeli oyuncu, "Fluminense'ye büyük saygım ve sevgim var ancak Brezilya'ya geri dönmem halinde, önceliği onlara veririm diyemem, her kulübe gidebilirim" diye konuştu.
3 sezondur Galatasaray'da oynayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 maçta görev aldı ve 5 asist yaptı.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor... Sepil liglerin 17 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.
2017'den beri Galatasaray'da oynayan ve sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Mariano ayrılık sinyali verdi!
Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Siyah-Beyazlı ekip tüm takımı testten geçirmişti. Yapılan testler sonucu Juventus'ta başka bir futbolcuda koronavirüse rastlanmazken milli futbolcumuz Merih Demiral için de müjdeli haber gelmiş oldu.
TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın koronavirüs paylaşımı üzerine siyah-beyazlı bir taraftar, transfer sorusu yöneltti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'le ilgili basında çıkan haberleri yalanladı.