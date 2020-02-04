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  • Galatasaray'ın yarın kupada karşılaşacağı Alanyaspor maçının kadrosuna Florin Andone de alındı
  • 04 Şubat 2020 Salı 14:42
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  • 04 Şubat 2020 Salı 14:42

Galatasaray'ın yarın kupada karşılaşacağı Alanyaspor maçının kadrosuna Florin Andone de alındı

Galatasaray'ın yarın kupada karşılaşacağı Alanyaspor maçının kadrosuna Florin Andone de alındı

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Galatasaray’da Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Florin Andone de kadroda yer aldı.

İşte Sarı-Kırmızılıların kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

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