Galatasaray'ın yarın kupada karşılaşacağı Alanyaspor maçının kadrosuna Florin Andone de alındı

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Florin Andone de kadroda yer aldı.
İşte Sarı-Kırmızılıların kamp kadrosu:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.
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