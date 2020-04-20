Galatasaray'ın transfer bombası Azor Matusiwa

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da virüsü yenmesinin ardından çalışmalarına hız verdi.
Bu bağlamda gelecek sezon için projesini ortaya koyan Fatih Terim, önceliğini genç oyunculara vereceğini belirtmişti. 26 yaş sınırı koyan Terim'in, 26 yaşından büyük isimlerin 'zaruri olmadıkça' takımda tutulmasını istemediğini yönetime bildirdiği konuşuluyordu.
Yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen sarı kırmızılı takımın hocası, bu bağlamda transferde genç, geleceğe yatırım olabilecek isimleri listesine aldığı bildirildi.
KORONAVİRÜS SONRASI…
Corona virüsü pandemisi nedeniyle tüm dünyada futbol piyasasının maliyet olarak düşeceğini düşünen Fatih Terim, bu sebeple genç oyuncuları parlatmaya öncelik veriyor. Tecrübeli teknik direktör, gelecek sezonlarda kadro yapılandırması konusunda sıkıntı çekmek istemiyor.
Öte yandan gelecek sezonlardan itibaren yeniden piyasanın yükselmesiyle beraber iyi satış rakamlarıyla kulübün kasasını doldurmak isteyen Terim, bu bağlamda kafasındaki genç oyuncu listesini belirlerken, rotasını bu kez Hollanda'ya çevirdi.
FRANSIZLAR TRANSFERİ YAZDI
Besoccer.com adlı internet sitesinin Fransız bölümünde yer alan habere göre Galatasaray'ın gelecek sezon için hedeflerinden biri, Groningen'de forma giyen 21'lik ön libero oldu. Haberin detaylarında şu bilgilere yer verildi;
"Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Bordeaux, Groningen'de forma giyen orta saha oyuncuyu Azor Matusiwa'yı yakından takip ediyor.
Bordeaux teknik direktörü Paulo Sousa, gelecek sezon için takımını güçlendirmenin planlarını yaparken, bu transfer için özel bir çalışma yürütüyor.
Bordeux, oyuncu ile bağlantılarını sürdürürken bir yandan da Groningen, kendi futbolcusunun transfer pazarını yakından takip ediyor.”
GALATASARAY DA DEVREDE
21 yaşındaki futbolcu altyapı eğitimi Ajax'ta aldı. Öte yandan oyuncu için Bordeaux transfer girişiminde olsa da 2 takım daha Matusiwa'yı takibe başladı. Bunlardan biri Fransa'nın Reims takımı olurken, bir diğeri Süper Lig devi Galatasaray.
(Sabah)
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