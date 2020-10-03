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  • Galatasaray'ın Tiemoue Bakayoko için Chelsea'ye kiralama teklifi yaptığı iddia edildi
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 10:26
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Galatasaray'ın Tiemoue Bakayoko için Chelsea'ye kiralama teklifi yaptığı iddia edildi

Galatasaray'ın Tiemoue Bakayoko için Chelsea'ye kiralama teklifi yaptığı iddia edildi

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Fanatik

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Chelsea'nin bu sezon kadroda düşünmediği Tiemoue Bakayoko için İngiliz ekibine kiralama teklifi yaptı. Napoli'nin de peşinde olduğu oyuncu için Cimbom'un 2,5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Galatasaray'ın transfer gündemine flaş bir isim daha geldi. Rangers maçında oyuncularının ortaya koyduğu performansı yetersiz bulan Fatih Terim'in talebiyle bir kez daha harekete geçen yönetim, bu kez çıtayı yükseltti. İtalyan gazetecilerin iddiasına göre, Aslan'ın hedefindeki orta saha Tiemoue Bakayoko. Monaco'dan 40 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan ancak İngiltere'de aradığını bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da eski takımında kiralık olarak geçirmişti. Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon da kadroda düşünülmüyor ve Galatasaray'ın İngiliz kulübüne kiralama başvurusunda bulunduğu belirtiliyor.

3 MİLYON EURO'YA KİRALANDI

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın önünde ciddi bir engel var. Çizme basınında, Napoli'nin de bu transferle ilgilendiği ve bu durumda Galatasaray'ın şansının azaldığı ifade ediliyor ancak Galatasaray Yönetimi'nin, Belhanda'nın satışıyla birlikte bu transferin üzerine yoğunlaşacağı da gelen haberler arasında. Geçen sezon Monaco'nun 3 milyon Euro'ya kiraladığı Bakayoko için Galatasaray'ın 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, oyuncu için de iyi bir yıllık ücret önerisinin yapıldığı bildirildi.

DÜZENLİ OYNASIN İSTİYORLAR

Chelsea cephesi ise oyuncunun düzenli forma giyebileceği ve kendisini geliştirebileceği bir kulübe gitmesinden yana. Terim'in Bakayoko transferinin gerçekleşmesi durumunda, Süper Lig yarışında çok önemli bir avantaj elde edecekleri görüşünü yönetime ilettiği de gelen haberler arasında.

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