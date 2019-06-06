Galatasaray'ın sürprizi Samuel Eduok

Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou'dan memnun kalmayan Galatasaray, BB. Erzurumspor'un forveti Samuel Eduok ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Erzurumspor'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, 18'i Kasımpaşa ve 15'i Erzurumspor olmak üzere 33 maçta forma giydi.

Bir sene daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcu, bu maçlarda 9 gol atıp, 2 asist yaptı.

Eduok, Kasımpaşa'ya devre arasında 400 bin euroya transfer olmuştu. Eduok kanatlarda da görev alabiliyor.

(Sabah)