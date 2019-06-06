  • $5,7654
  • 6,4907
  • 247.745
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Haziran 2019 Perşembe 10:41 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:41

Galatasaray'ın sürprizi Samuel Eduok

Galatasaray'ın sürprizi Samuel Eduok

Mitroglou'dan memnun kalmayan Galatasaray, BB. Erzurumspor'un forveti Samuel Eduok ile ilgileniyor.

Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou'dan memnun kalmayan Galatasaray, BB. Erzurumspor'un forveti Samuel Eduok ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Erzurumspor'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, 18'i Kasımpaşa ve 15'i Erzurumspor olmak üzere 33 maçta forma giydi.

Bir sene daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcu, bu maçlarda 9 gol atıp, 2 asist yaptı.

Eduok, Kasımpaşa'ya devre arasında 400 bin euroya transfer olmuştu. Eduok kanatlarda da görev alabiliyor.

(Sabah)

Mezarlık Ziyaretine Giden Kadının Başına Bakın Ne Geldi !

Paris´teki 200 bin Euro´luk kuyumcu soygunu kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.