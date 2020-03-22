Galatasaray'ın stoperi Marcao, isabetli pas oranında takım arkadaşlarını geride bıraktı

Galatasaray'da Marcao isabetli pas oranında en başarılı futbolcu durumunda.
Brezilyalı defans oyuncusu 1492 pastan 1334'ünü isabetli kullanarak yüzde 89'luk bir başarı ortalaması yakaladı. Böylece takım arkadaşlarını solladı. Marcao ligde Atiba, Elneny, Gustavo ve Vida'dan sonra isabetli pasta 4. durumda bulunuyor. Marcao gibi Victor Ruiz'in de isabetli pasta yüzde 89'luk bir ortalaması bulunuyor.
Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta toplam 3 bin 13 dakika süre aldı.
(Takvim)
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