Galatasaray'ın stoperi İtalya'dan geliyor: Mert veya Murillo

Onyekuru ve Saracchi’yi renklerine bağlayan Galatasaray’da rota stoper transferine çevrildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin elinde geniş bir aday listesi bulunuyor. Bu doğrultuda kulüp temsilcileri ilk olarak İtalya’ya çıkarma yapacak. Öncelikli hedef Mert Çetin. Milli stoperi 1.5 sezonluğuna kiralamak isteyen Galatasaray, kulübü Roma ile görüşme gerçekleştirecek. Oyuncusunu 6 aydan daha fazla süreliğine vermek istemeyen İtalyan kulübü ile anlaşma sağlanırsa, transfer gerçekleşecek. Ancak şartlar uyuşmazsa, Sarı-Kırmızılılar rotayı bu kez Sampdoria’ya çevirecek. Bir süredir gündemde yer alan Kolombiyalı stoper Jeison Murillo için görüşmeler başlayacak.
Murillo olumlu bakıyor
Özellikle Murillo konusunda pozitif gelişmeler yaşandığı da gelen haberler arasında. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray’ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor. Menaceriyle yapılan görüşmelerde, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde bu transferin olabileceğine dair bilgiler alındığı kaydedildi. Galatasaray’ın stoper adayları arasında ikinci sırada yer alan Murillo; öncelikli aday olan Mert Çetin’in transferinin gerçekleşmemesi halinde, kısa süre içerisinde İstanbul’un yolunu tutabilir.
Luyindama donduruluyor
Bu arada sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama’nın sözleşmesi donduruluyor. Mevcut kadrosunda 17 yabancısı bulunan Sarı- Kırmızılılar, Demokratik Kongolu savunmacının ismini TFF listesinden çıkaracak. Gönderilmesi planlanan diğer isimler ve yapılacak takviyelerin ardından, liste yine 14 kişi olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulacak.
(Fanatik)
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