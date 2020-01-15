Galatasaray'ın stoper için yeni hedefi Juan Jesus

İtalyan ekibi Roma'nın Türk stoper Mert Çetin için yüksek kiralama bedeli istemesinin ardından Jeison Murillo'nun da Celta Vigo yolunu tutması stoper arayan Galatasaray'ı başka isme itti. Buna göre Galatasaray, Roma'nın bir diğer stoper Juan Jesus'u gündemine aldı.

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika transferiyle ara döneme hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da stoper konusunda işler pek yolunda gitmiyor. Öncelikle yerli olması nedeniyle Mert Çetin'i isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyonası öncesi form tutmak isteyen oyuncunun gelmek istemesine karşın Roma engeline takıldı. İtalyanlar, 6 ay için 1 milyon Euro gibi yüksek bir kiralama bedeli isteyince görüşmeler tıkandı. Milli oyuncunun bu duruma oldukça üzüldüğü ifade edildi. Galatasaray'a ikinci darbe ise Jeison Murillo'dan geldi.

ROMA İLE MASAYA OTURDU

Radamel Falcao'nun da etkisiyle Galatasaray'a gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı oyuncunun, 'Celta Vigo ile anlaştığı' haberi şok etkisi yarattı. İtalyan basını, başarılı oyuncunun Sampdoria'dan ayrılmak istediğini ancak Galatasaray yerine Celta Vigo'ya gideceğini öne sürdü. Bunun üzerine Luyindama'nın yerine sol ayaklı stoper arayışında olan Galatasaray'ın Juan Jesus'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Hatta Galatasaraylı bir yöneticinin, hem Nzonzi hem de Jesus'un durumuna görüşmek için Roma'da olduğu bildirildi.

(Fotomaç)