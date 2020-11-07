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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 16:28
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Galatasaray'ın Sivas maçı kafilesi belli oldu

Galatasaray'ın Sivas maçı kafilesi belli oldu

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Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan Marcao ve Saracchi maç kadrosuna alındı.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 10. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor ile yarın karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, maç kadrosuna merkez defans oyuncusu Marcao'yu ve sol bek Saracchi'yi dahil etti. Antrenmanda sakatlık yaşayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ise karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Sivasspor maç kadrosu şöyle:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Belhanda, Etebo, Linnes, Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Luyindama, Okan Koçuk, Saracchi, Emin Bayram, Marcao, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli, Diagne, Fatih Öztük

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