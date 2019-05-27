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  3. Galatasaray'ın Selçuk İnan kararı belli oldu

Galatasaray'ın Selçuk İnan kararı belli oldu

Galatasaray'ın Selçuk İnan kararı belli oldu

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'ın maaşında indirim yapması halinde takımda kalmasını istiyor.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a ile bir sene daha yola devam edilmesi planlanıyor. 

Yönetim son yıl aldığı 2 milyon 950 bin avroluk ücretin verilemeyeceğini Selçuk İnan'a iletti.  Bir sene daha oynamak isteyen tecrübeli futbolcu da indirime sıcak bakıyor.

EREN VE SİNAN ELEŞTİRİSİ

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk sevincini yaşarken, kupa töreni ve kutlamalara Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş'ün katılmaması eleştiri aldı.

Derdiyok'un ilk yarı Başakşehir maçındaki golü ile Sinan'ın Göztepe mücadelesinde galibiyeti getiren golü çok kritikti.

(Türkiye)

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