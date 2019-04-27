Galatasaray'ın şehir sayısını 8'e kupa rakamını ise 18'e çıkarma şansı bulunuyor

Galatasaray, 5-2'lik Yeni Malatya galibiyeti ile Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırırken, Fatih Terim'in maçın ardından yaptığı, "Galatasaray bir yerde kupa varsa orada favoridir. Türkiye'deki iki hedeften birinde finali yakaladık, ikincisi için de uğraşıyoruz. Kupalara layıksın sen Galatasaray" açıklaması büyük ses getirdi.

Hoca olarak Cimbom'da Türkiye'de 16 kupa (7 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 TFF Süper Kupa) kazanan Terim, bu zaferlerini 7 farklı şehirde gördü.

ÜÇÜNCÜ KEZ ÇİFTE ZAFER FIRSATI

İmparator, İstanbul'da 4 farklı statta şampiyonluğunu ilan etti.

Antalya ve İzmir'de ligde mutlu sona ulaşan Terim, Diyarbakır'da Türkiye Kupası, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kupası, Erzurum ve Kayseri'de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Şimdi Terim'i Sivas'ta, Akhisar'la oynanacak Türkiye Kupası finali bekliyor ve ligin son haftası Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'da hedef Sivas şehrinde çifte şampiyonluk yaşamak.

Fatih Terim, bu sezon duble yaparsa bunu üçüncü kez yaşamış olacak.

(Sabah)