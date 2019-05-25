Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Ryan Babel sürprizi

Galatasaray'ın transferi için prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, Ryan Donk'un Instagram'dan yaptığı canlı yayını takip etti ve izlediğini gösteren bir de mesaj bıraktı.

RYAN BABEL'İN MALİYETİ

Galatasaray'ın 2,2 milyon euroluk garanti ücret vereceği Ryan Babel'e imza parası için de yaklaşık 1,7 milyon euro ödenecek ve Hollandalı oyuncunun yıllık maliyeti 3,9 milyon euroyu bulacak.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.