Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosunda 6 eksik

Sarı-Kırmızılılarda Radamel Falcao, Arda Turan, Ryan Babel, Omar, Younes Belhanda ve Okan Kocuk kadroda yer almadı.
Kadro şu şekilde:
Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Etebo, Linnes, Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Luyindama, Emin Bayram, Marcao, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Feghouli, Mbaya Diagne, Fatih Öztürk.
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• Firma çalışanı 3 kişinin işine son verildi.
• Maradona'nın ailesi yasal işlem başlattı.
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