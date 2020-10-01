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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 20:07
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Galatasaray'ın rakibi Rangers

Galatasaray'ın rakibi Rangers

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UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya geliyor.

Ibrox Stadı’nda bu akşam saat 21:45’te başlayacak Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Zorlu karşılaşma Teve2’den canlı olarak yayınlanacak.

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Feghouli, Falcao

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