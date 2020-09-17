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aksam.com.tr
  • 17 Eylül 2020 Perşembe 18:17
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Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü! İşte ilk 11'ler...

Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü! İşte ilk 11'ler...

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Galatasaray, Avrupa mesaisini kardeş ülke Azerbaycan'da açıyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi’ye konuk olacak. Tur tek maç üzerinden oynanacak. Galatasaray, Neftçi Bakü’yü elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Renova-Hajduk Split galibi ile karşılaşacak. SarıKırmızılı takım, bu maçı sahasında oynayacak.

SAAT: 19.00

STAT: Bakü Olimpiyat

YAYIN: Spor Smart

HAKEM: Kevin Clancy

İLK 11’LER

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Lawal, Ibara Doniama

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Belhanda, Babel, Ömer, Diagne

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