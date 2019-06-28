Galatasaray'ın Rafinha için Barcelona'ya resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi

Orta sahaya en az 1 transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray, Ever Banega için resmi girişimlerde bulunurken gündeme gelen son isim de Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Rafinha oldu.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'nın 26 yaşındaki oyuncusu için kısa sürede resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Rafinha için Valencia'nın da takipte olduğu yazılırken, ilk ciddi taliplinin ise Galatasaray olduğu vurgulandı.

Orta sahanın ortasında görev alan Rafael Alcantara do Nascimento geçen sezon La Liga'da 5 maça çıkarken 225 dakika süre aldı. Rafinha'nın piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Sporx)