Galatasaray'ın parlayan golcüsü Diagne'ye talip var

Galatasaray'da Mbaye Diagne küllerinden doğmayı başardı. Önceki sezon taraftarların büyük coşkuyla karşıladığı Senegalli oyuncu, beklenen çıkışı yapamayınca yavaş yavaş gözden düşmüş ve geçen sezon Club Brugge'a kiralanmıştı.
Bu sezon takım bulamayınca mecburen Galatasaray'da kalan ve kendisinden çok da bir şey beklenmeyen Diagne, Radamel Falcao'nun sakatlanmasının ardından adeta 'süper kahraman'a büründü. Kayseri maçıyla gollerine start veren sarı-kırmızılı oyuncu, Çaykur Rize karşısındaki hat-trick ile adeta patlama yaptı. Son maçta da Hatayspor'u avlamayı ihmal etmedi.
Süper Lig'de 5. golüne ulaşan 29 yaşındaki futbolcunun Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor. Her geçen gün üstüne koyarak giden Diagne, takım içi rakibi Radamel Falcao'yu da gölgede bıraktı. Dünyaca ünlü futbolcu, Galatasaray formasıyla 16 gol atarken Diagne toplamda 18 kez ağları sarsmayı başardı. Falcao'nun sakatlıkları devam ettiği sürece bu sayı daha da artacak gibi görünüyor. Senegalli yıldızın, performansını yükseltmesi sadece taraftarları değil, yöneticileri de sevindirdi. Zira 'paralar çöpe gitti' denilen oyuncu, hem fiyatını yükseltmeye başladı hem de yeniden menajerlerin gözdesi haline geldi.
Almanya'dan Sächsische Zeitung gazetesi daha önce M'Gladbach'ta forma giyen Periel Mlapa'yı, Japon Ligi takımlarından Vissel Kobe'nin istediğini yazdı. Bir süredir Asya futbolunu yakından tanıyan bir golcü arayan Kobe'nin adaylarından bir diğerinin ise Galatasaray'da yıldızını yeniden parlatan Mbaye Diagne olduğu iddia edildi. Vissel Kobe, Galatasaray'dan daha önce Lukas Podolski'yi transfer etmişti. İki kulüp arasında bu transfer nedeniyle ciddi bir yakınlaşma olmuştu. Mbaye Diagne, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanına sahip. Önceki sezon, Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol üretmeyi başarmıştı.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Hatayspor'a attığı golle Falcao ile gol sayısını eşitleyen Mbaye Diagne 5 golünden 1'ini altı pastan 4'ü ise ceza sahası içinden attı.
* 17 şut çekti, 14 isabet buldu ve 5 gol attı. Yani her 3.4 şutundan 1'isini gol yaptı.
* Sadece 3 isabetsiz şut atarken, 1 şutu da direkten döndü. Hiçbir şutunun engellenmesine izin vermedi.
* Gollerinin 3'ünü açık oyunda attı. 2 golü de penaltıdan yazdı. Sağ ayağıyla 4 gol atıp, 1 golünü de sol ayakla atarken henüz kafa golü atmadı.
* Boşa giden şutlarının 4'ünü de kafayla vurdu.
* Kasımpaşa'da oynarken ligde attığı 32 golün 8'ini kafayla atmıştı. Ancak Galatasaray'da, şimdiye kadar attığı 15 golün sadece 2'sini kafayla attı.
Sezon başında 18 futbolcu alarak adeta yeniden bir takım kuran Fenerbahçe, kış transfer döneminde de durmayacak. Erol Bulut'un raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, gündemdeki 3 isim için yoğun mesai harcıyor.
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