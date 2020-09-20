Galatasaray'ın önündeki 2 aylık zorlu fikstür

Galatasaray’ı Süper Lig ve Avrupa’da zorlu bir takvim bekliyor. Cim-Bom, henüz sezonun başı olmasına karşın yoğun bir döneme girdi.
Bir taraftan zorlu maçlar diğer taraftan ise seyahatlar sarı-kırmızılıları düşündürüyor. 1 ay içinde ligde ve Avrupa’da üst üste zor karşılaşmalara çıkacak olan sarı-kırmızılıların ilk rakibi bugün Medipol Başakşehir olacak.
Galatasaray 24 Eylül Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi’nde Hırvat ekibi Hajduk Split ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak. Bu maçtan 3 gün sonra da ligde rakip Fenerbahçe...
Galatasaray Hajduk Split karşısında tur atlaması halinde Fenerbahçe maçından 4 gün sonra yine zor bir Avrupa Kupası maçına çıkacak. Bu kez rakip Hollanda ekibi Williem ll veya İskoç temsilcisi Rangers olacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 1 Ekim’de play-off mücadelesi için Galatasaray deplasmana gidecek. Bu deplasmanın ardından Galatasaray 3 gün sonra ligde Kasımpaşa ile rakip sahada oynayacak.
Milli aranın ardından da yine ekim ayı içerisinde Galatasaray, 18 Ekim’de Türk Telekom’da oynayacak. Aslan’ın Ekim’deki son sınavı BB Erzurum deplasmanında olacak.
Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Roma'ya veda ederken yeni kulübüne de teşekkür etti.
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde son 2 sezonun şampiyonları Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
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Porto, Ze Luis için bir anda fikir değiştirdi. Portekiz ekibi başta Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak baksa da Arap kulüplerinin, yıldız oyuncu için devreye girmesi sonrasında direkt bonservis istedi. Luis ise Kanarya'ya gelmek için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu belirtti.
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