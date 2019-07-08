Galatasaray Odion Ighalo'nun maaşını duyunca masadan kalktı

Diagne'nin yerine düşünülen Odion İghalo için girişimde bulunan sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun Çin'de 7 milyon Euro kazandığı bilgisine ulaştı.

Nijeryalı golcüye 3.5 milyon Euro'luk bütçe ayıran Cimbom'un, 30 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. İghalo'nun SH Shenhua kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GOLCÜ KİMLİĞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Kariyeri boyuncaFK Lyn, Udinese, Granada, Cesena FC, Watford, CC Yatai ve SH Shenhua formaları giyen Ighalo, profesyonel futbol yaşantısında 312 müsabakada boy gösterirken 128 gol 26 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)