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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 08:00
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 08:00

Galatasaray'ın ligde 9 haftadır bileği bükülmüyor

Galatasaray'ın ligde 9 haftadır bileği bükülmüyor

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Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, 8 maç sonra puan kaybederken, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, 8 maç sonra puan kaybederken, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

Sivasspor maçı öncesinde Süper Lig’de son 8 maçını kazanan Galatasaray, bu müsabakada berabere kalınca galibiyet serisini sona erdirdi. 8 karşılaşma sonra puan kaybeden sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkarmış oldu. Cimbom bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ni mağlup etti.

Aslan, söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

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