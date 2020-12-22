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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 11:51
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Galatasaray'ın konuğu Göztepe! 3-1 CANLI

Galatasaray'ın konuğu Göztepe! 3-1 CANLI

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ikinci yarısı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Mücadelenin ikinci yarısı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

İLK 11’LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli, Diagne

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif.

GOLLER: 3' Emre Kılınç, 12' Arda Turan - 14' Soner Aydoğdu

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