Galatasaray'ın konuğu Göztepe! 3-1 CANLI

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Mücadelenin ikinci yarısı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.
İLK 11’LER
Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli, Diagne
Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif.
GOLLER: 3' Emre Kılınç, 12' Arda Turan - 14' Soner Aydoğdu
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