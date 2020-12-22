Galatasaray'ın konuğu Göztepe! 3-1 CANLI

SPOR GÜNDEMİ

Vitor Hugo: 'Umarım bu galibiyeti daha çok yaparım' Vitor Hugo: 'Umarım bu galibiyeti daha çok yaparım' Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Son sürat Fırtına! Kritik maçta hata yapmadı Son sürat Fırtına! Kritik maçta hata yapmadı Trabzonspor, Süper Lig'in 14.haftasının açılış maçında bugün Hatayspor'a konuk olacak…

Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve... Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve... Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçın 63. dakikasında Pelkas'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan dönmüştü. Daha sonra pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı arayarak “Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum” dediği iddia edildi.

Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu... Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu... Fenerbahçe'de herkes "bu kadar iyi bir kadro kurulmuşken Erol Bulut'la sezonu çöpe atmayalım, erken bir müdahale şart" düşüncesindeyken Başkan Ali Koç ise kararını verdi. Olası Medipol Başakşehir yenilgisi ile yolların ayrılması beklenirken kazın ayağının hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Detaylar...

Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.