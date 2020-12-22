Galatasaray'ın konuğu Göztepe! 1-0 CANLI

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Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.

F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok! F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok! Fenerbahçe: "Yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin test sonuçları pozitif gelmiştir."

Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a... Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a... Galatasaray yönetimi, bugünkü toplantının ardından Fatih Karagümrük maçında Fatih Terim'in atılması ve Göztepe maçının hakemi Mete Kalkavan hakkında sert bir açıklama yapmayı planlıyor.

Türk futbolunun acı kaybı Türk futbolunun acı kaybı Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Quaresma şov! 1 gol, 2 asist Quaresma şov! 1 gol, 2 asist Ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes'e transfer olan Ricardo Quaresma, deplasmanda Santa Clara'yı 4-0 mağlup etti. Portekizli yıldız karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynarken maç sonrası da dikkat çeken açıklamalar yaptı.