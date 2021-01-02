Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray Başkanı Kulübü Mustafa Cengiz , Omar Elabdellaoui 'yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. • "Üzücü bir olay yaşadık. Bu geçen yılda kalmış bir olay olsun. Bunu berbat geçen 2020 'ye havale edelim." • "Omar'ın morali iyi, şahsen görüştüm. Tabii ki bir darbe almış. Göz, en hassas organlarımızdan biri. İyiye doğru gidiş var, umut hiçbir zaman kesilmemeli . 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım."

Omar Elabdellaoui'nin doktorundan ilk açıklama

Yeni yıla girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yararlanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin doktorlarından ilk açıklama geldi.

• "Bir gözde daha fazla olmak üzere iki gözde de yaralanma söz konusuydu. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi."

• "Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Görme yetisi var, ama ileriki gidişatla ilgili ne olur söylemek bağlayıcı olur."