Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor! Muhtemel 11'ler...

Ligde 14 maça çıkan G.Saray, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 29 puanla 16. haftaya lider girdi. Aslan 2021’in ilk maçında bugün Antalya’yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar’a hediye etmeyi planlıyor. Aslan’da Babel, Etebo ve Feghouli’nin sakatlıkları devam ediyor. Üç futbolcu da bugün forma giymeyecek. Taylan, kart cezası nedeniyle oynamayacak. Arda, Ömer, Belhanda, Marcao ve Luyindama, Antalya maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bugün kart görmeleri durumunda Konya müsabakasında olmayacaklar. Fatih ile Emre Taşdemir’in izolasyon, tedavi ve takip süreçleri tamamlandı. Ailesindeki koronavirüs vakası nedeniyle karantinada olan ve testleri negatif çıkan Diagne de takımla çalışmalara başladı. Terim’in cezası ise sürüyor
GALATASARAY - ANTALYASPOR
SAAT: 19.00
STAT: T.Telekom
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Oğulcan
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Podolski, Amilton, Orgill
Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.
Manchester United 2021 yılının ilk galibiyetini evinde elde etti. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, lider Liverpool ile puanını eşitledi.
İngiltere Premier Lig'de West Ham United, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.
Galatasaray Başkanı Kulübü Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
• "Üzücü bir olay yaşadık. Bu geçen yılda kalmış bir olay olsun. Bunu berbat geçen 2020'ye havale edelim."
• "Omar'ın morali iyi, şahsen görüştüm. Tabii ki bir darbe almış. Göz, en hassas organlarımızdan biri. İyiye doğru gidiş var, umut hiçbir zaman kesilmemeli. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım."
Yeni yıla girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yararlanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin doktorlarından ilk açıklama geldi.
• "Bir gözde daha fazla olmak üzere iki gözde de yaralanma söz konusuydu. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi."
• "Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Görme yetisi var, ama ileriki gidişatla ilgili ne olur söylemek bağlayıcı olur."
Transfer çalışmaları devam eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadrosuna katmak istediği ve yönetime bildirdiği isimler belli oldu.