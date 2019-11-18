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  3. Galatasaray'ın Kenan Karaman için kiralama teklifi kabul edilmezse 2,5 milyon Euro önerilecek

Galatasaray'ın Kenan Karaman için kiralama teklifi kabul edilmezse 2,5 milyon Euro önerilecek

Galatasaray'ın Kenan Karaman için kiralama teklifi kabul edilmezse 2,5 milyon Euro önerilecek

Galatasaray, Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Alman ekibi satışta ısrar ederse 2,5 milyon Euro teklif edilecek.

Hücum hattına savaşçı ve takım oyuncusu kimliğinde yerli bir takviye isteyen Fatih Terim, Kenan Karaman’ı işaret etmişti.

Gurbetçi yıldızın menajeriyle görüşen Sarı-Kırmızılılar olumlu yanıt alırken, Fortuna Düsseldorf cephesiyle de Galatasaray’ın profesyonelleri masaya oturacak.

Kenan için yönetimin öncelikli planı satın alma opsiyonlu kiralama. Ancak Alman ekibi satışta ısrar ederse, 2.5 milyon Euro bonservis teklif edilecek.

(Fanatik)


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