Galatasaray'ın kapısından dönen Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye önerildi

GALATASARAY'A İMZA ATIYORDU

Bonservisi bir başka Çin kulübü Gouangzhou'da bulunan Alan geçtiğimiz sezon devre arasında çok uzun bir süre Galatasaray ile da görüşmüş, tam imza atacakken bu transfer sürpriz bir şekilde yatmıştı. Fenerbahçe'nin Sambacı forvetin transferiyle ile ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.

COMOLLI&YANAL GÖRÜŞECEK

Menajerinden gelen Alan teklifi sonrası gözler Ersun Yanal ve Comolli'ye çevrildi. İkilinin bir araya gelerek Brezilyalı yıldızla ilgili karar vereceği öğrenildi.

GEÇEN SEZON 27 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Çin Ligi'nde geride bıraktığımız sezon Tianjin formasıyla 27 maçta görev yapan Alan Carvalho 12 gole katkıda bulundu... Brezilyalı forvet 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

30 yaşındaki Alan Carvalho yüksek tekniği, etkili şutları ve yaratıcı özellikleri ile ön plana çıkıyor.

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