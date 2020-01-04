Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.589
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'ın kapısından dönen Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye önerildi

Galatasaray'ın kapısından dönen Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye önerildi

Galatasaray'ın kapısından dönen Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye önerildi

Hem Vedat Muriç'i yedekleyecek hem de kanatlarda görev yapabilecek bir forvet arayan Fenerbahçe'nin gündemine çok flaş bir isim girdi. Sezonu Çin kulübü Tianjin'de geçiren Alan Carvalho menajeri tarafından Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi.

GALATASARAY'A İMZA ATIYORDU

Bonservisi bir başka Çin kulübü Gouangzhou'da bulunan Alan geçtiğimiz sezon devre arasında çok uzun bir süre Galatasaray ile da görüşmüş, tam imza atacakken bu transfer sürpriz bir şekilde yatmıştı. Fenerbahçe'nin Sambacı forvetin transferiyle ile ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.

COMOLLI&YANAL GÖRÜŞECEK

Menajerinden gelen Alan teklifi sonrası gözler Ersun Yanal ve Comolli'ye çevrildi. İkilinin bir araya gelerek Brezilyalı yıldızla ilgili karar vereceği öğrenildi.

GEÇEN SEZON 27 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Çin Ligi'nde geride bıraktığımız sezon Tianjin formasıyla 27 maçta görev yapan Alan Carvalho 12 gole katkıda bulundu... Brezilyalı forvet 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

30 yaşındaki Alan Carvalho yüksek tekniği, etkili şutları ve yaratıcı özellikleri ile ön plana çıkıyor.

(Takvim)


Serenay Sarıkaya'nın 7 yıllık sırrı ortaya çıktı
Alina Boz'dan şaşırtan itiraf!
'Murat yok dert de yok'
Seda Sayan'dan İrem Derici'ye olay yanıt
Taze aşıklar tatilden döndü
<p>Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Akmeşe köyü Kuyucak Mahallesi bölgesinde PKK/K

Siirt’te PKK’lı Teröristlerin Kış Yapılanmasına Darbe

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Libya'nın başkentinde Türkiye coşkusu!

Yolcuları şaşkına çeviren garip insanlar