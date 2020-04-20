Galatasaray'ın istediği Trezeguet'ye Fransa'dan 2 talip

Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en büyük transfer hedefi durumundaki Trezeguet konusunda endişe verici gelişmeler yaşanıyor.
Fransız basını, Aston Villa'nın Premier Lig'den düşmesi halinde takımdan ayrılması beklenen Mısırlı yıldızı, Ligue 1'den iki kulübün istediğini yazdı. Takım ismi vermeyen gazeteler, Trezeguet'nin daha önce formasını giydiği Belçika ekibi Anderlecht'in de transfer için devrede olduğunu iddia etti. Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutacağı ve kısa süre içinde Aston Villa ile temasa geçeceği öğrenildi.
İLK TERCİHİ PREMİER LİG
Birçok talibi olan Trezeguet, A.Villa'nın küme düşmesi halinde Premier Lig'den bir takıma gitmek istiyor. Mısırlı yıldızın 2. tercihi ise Cimbom.
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Trezeguet'de olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, Ligue 1'den iki kulübün Mısırlı yıldızı istediğini yazdı.