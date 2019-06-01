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01 Haziran 2019 Cumartesi 11:09 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:09

Galatasaray'ın istediği Trezeguet, Lyon'a transfer oluyor

Galatasaray'ın istediği Trezeguet, Lyon'a transfer oluyor

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kasımpaşa'nın Trezeguet lakabıyla bilinen Mısırlı oyuncusu Mahmoud Hassan'ın yeni adresi netleşiyor.

Fransız ve Mısır basınında yer alan haberlere göre 24 yaşındaki kanat oyuncusu, takımdan ayrılması beklenen Memphis Depay'ın yerine Olympique Lyon'a transfer oluyor. Başarılı futbolcu için 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

GALATASARAY'LA ANLAŞILAMADI

Kasımpaşa'ya 2017 yılında Anderlecht'ten kiralanan Trezeguet, gösterdiği performans sonrası bonservisi alınarak İstanbul ekibinde kalmıştı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mısırlı futbolcunun bonservisinde anlaşma sağlanamamıştı.

Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla çıktığı toplam 71 maçta 25 gol atarken, 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

(Fotomaç)

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