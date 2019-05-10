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  3. Galatasaray'ın istediği Şener Özbayraklı'ya Beşiktaş da talip oldu

Galatasaray'ın istediği Şener Özbayraklı'ya Beşiktaş da talip oldu

Galatasaray'ın istediği Şener Özbayraklı'ya Beşiktaş da talip oldu

Beşiktaş yönetiminin bir süredir adı Galatasaray ile anılan Fenerbahçeli Şener Özbayraklı için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı ve yeni sezonda Galatasaray ile anlaştığı öne sürülen Şener için tüm kozların oynandığı öğrenildi.

?DEVRE ARASINDA DA İSTENDİ

Beşiktaş devre arasında da Şener Özbayraklı'yı almak istemiş ancak o transfer Şener'in Siyah- Beyazlı takımı tercih etmemesi nedeniyle gerçekleşmemişti. Yönetim Şener için yeniden düğmeye bastı.

ŞENER TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin Şener Özbayraklı'ya yıllığı 1.1 milyon Euro'dan 3 yıllık teklifte bulunduğu belirlendi. Şener'in bu teklifi ciddi biçimde değerlendirdiği ve sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

AZIZ BEHIC TAMAM

Beşiktaş ?Yönetimi'nin Şener dışında Aziz Behiç'le de anlaştığı belirlendi. Yönetimin Caner'i göndererek yeni sezonda yola Aziz'le devam edeceği öne sürüldü.

(Takvim)

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