  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:58
  • |
  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:31

Galatasaray'ın istediği Morgan Schneiderlin Everton'da kalıyor

Galatasaray'ın istediği Morgan Schneiderlin Everton'da kalıyor

Paylaş

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fransız orta saha Morgan Schneiderlin Everton'da kalmaya karar verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Fernando’nun Sevilla’ya gitmesinin ardından iyi bir ‘6’ numara için çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray Wanyama, Schneiderlin, Cuellar ve Josef de Souza ile yakından ilgilenirken, yıldız futbolcu Matuidi’nin PSG’e geri dönmesi Schneiderlin transferinde sarı kırmızılıları hayal kırıklığına uğrattı.

MATUİDİ PSG'İ SEÇİNCE...

Geçtiğimiz sezon Everton’da fazla forma şansı bulamayan ve adı sık sık Galatasaray’la anılan Fransız futbolcu Matuidi’nin PSG’e yakınlaşmasının ardından şimdilik takımında kalırken, yaşanan gelişmeler sonra Fatih Terim ve scout ekibinin listede yer alan diğer oyuncularla ilgilendiği belirtildi. 2017 yılında M.United’dan Everton’a transfer olan ve bonservisine 23 milyon Euro verilen Morgan Schneiderlin’in son oynanan Wigan maçında forma giymesi dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli teknik adam Marco Silva’nın bu sezon oyuncusuna daha fazla forma şansı vereceği anlaşıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

title

Deivid şampiyonluk favorisini açıkladı: Şampiyonlukta en büyük aday Galatasaray

title

Cenk Tosun'dan Galatasaray'a Schneiderlin desteği

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem
Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem

Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi.

Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın
Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın

Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın

Fenerbahçe ile yeniden anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Martin Skrtel’in yönetim ve Ersun Yanal tarafından istenmediği öğrenildi.

Beşiktaş bombayı patlattı
Beşiktaş bombayı patlattı

Beşiktaş bombayı patlattı

Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Zonguldak Kömürspor, Galatasaraylı futbolcuyu istiyor
Zonguldak Kömürspor, Galatasaraylı futbolcuyu istiyor

Zonguldak Kömürspor, Galatasaraylı futbolcuyu istiyor

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın genç stoper oyuncusu Sefa Özdemir'e talip oldu.

Başakşehir, Fransız forveti kadrosuna kattı
Başakşehir, Fransız forveti kadrosuna kattı

Başakşehir, Fransız forveti kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Fransız forvet Enzo Crivelli ile anlaşma sağladı.

'Ne satması! 2 yıl içinde 70 milyon Euro olacak'
'Ne satması! 2 yıl içinde 70 milyon Euro olacak'

'Ne satması! 2 yıl içinde 70 milyon Euro olacak'

Şu sıralar adı sık sık Milan'la anılan Merih Demiral gösterdiği başarılı performansla Juventus'ta kalmayı garantiledi.

Transferde hayal kırıklığı! Bir kötü haber daha
Transferde hayal kırıklığı! Bir kötü haber daha

Transferde hayal kırıklığı! Bir kötü haber daha

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fransız orta saha Morgan Schneiderlin Everton'da kalmaya karar verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.