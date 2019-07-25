Galatasaray'ın istediği Morgan Schneiderlin Everton'da kalıyor

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fransız orta saha Morgan Schneiderlin Everton'da kalmaya karar verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Fernando’nun Sevilla’ya gitmesinin ardından iyi bir ‘6’ numara için çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray Wanyama, Schneiderlin, Cuellar ve Josef de Souza ile yakından ilgilenirken, yıldız futbolcu Matuidi’nin PSG’e geri dönmesi Schneiderlin transferinde sarı kırmızılıları hayal kırıklığına uğrattı.

MATUİDİ PSG'İ SEÇİNCE...

Geçtiğimiz sezon Everton’da fazla forma şansı bulamayan ve adı sık sık Galatasaray’la anılan Fransız futbolcu Matuidi’nin PSG’e yakınlaşmasının ardından şimdilik takımında kalırken, yaşanan gelişmeler sonra Fatih Terim ve scout ekibinin listede yer alan diğer oyuncularla ilgilendiği belirtildi. 2017 yılında M.United’dan Everton’a transfer olan ve bonservisine 23 milyon Euro verilen Morgan Schneiderlin’in son oynanan Wigan maçında forma giymesi dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli teknik adam Marco Silva’nın bu sezon oyuncusuna daha fazla forma şansı vereceği anlaşıldı.