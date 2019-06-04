Galatasaray'ın istediği Jimmy Durmaz, Türkiye'ye dönmek istediğini açıkladı

Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk pasaportlu İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, tekrar Türkiye'de oynamak istediğini söyledi.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

"Türkiye'ye dönmek istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Jimmy Durmaz, "Türkiye'de futbol oynamayı çok sevmiştim. Evet, geri dönmek istiyorum ancak EURO 2020 elemelerinde çok önemli iki maç oynayacağız. Şu an için bu maçlara odaklandım" dedi.

İsveç Milli Takımı'nın formasını düzenli olarak giyen Jimmy Durmaz, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Toulouse'da 37 maçta görev yaparken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)