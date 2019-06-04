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04 Haziran 2019 Salı 11:04 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 11:05

Galatasaray'ın istediği Jimmy Durmaz, Türkiye'ye dönmek istediğini açıkladı

Galatasaray'ın istediği Jimmy Durmaz, Türkiye'ye dönmek istediğini açıkladı

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası için geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın transfer hedeflerinden olan Jimmy Durmaz, geleceği hakkında konuştu.

Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk pasaportlu İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, tekrar Türkiye'de oynamak istediğini söyledi.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

"Türkiye'ye dönmek istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Jimmy Durmaz, "Türkiye'de futbol oynamayı çok sevmiştim. Evet, geri dönmek istiyorum ancak EURO 2020 elemelerinde çok önemli iki maç oynayacağız. Şu an için bu maçlara odaklandım" dedi.

İsveç Milli Takımı'nın formasını düzenli olarak giyen Jimmy Durmaz, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Toulouse'da 37 maçta görev yaparken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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