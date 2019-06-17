Galatasaray'ın istediği Fatih Öztürk, Kasımpaşa'ya transfer oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Fatih Öztürk'ü renklerine bağladı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.