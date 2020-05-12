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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 14:10
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 14:12

Galatasaray'ın istediği Eray Cömert'e Arsenal de talip oldu

Galatasaray'ın istediği Eray Cömert'e Arsenal de talip oldu

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Basel'in 22 yaşındaki stoperi Eray Cömert'i isteyen Galatasaray'a transferde dev rakip. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, genç savunmacı için devreye girdi. Londra ekibi, Dayot Upamecano'nun transferi yatınca menajer Mikel Arteta'nın isteği doğrultusunda rotasını Eray Cömert'e kırdı.

İngiliz devi Arsenal, daha önce de takımın gündemine gelen Basel forması giyen Eray Cömert için Galatasaray ile yarış halinde.

Daily Star'ın iddiasına göre Arsenal, daha önce ilgilendiği Eray Cömert'in Basel formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından menajer Mikel Arteta'nın da onayıyla tekrar harekete geçti. Kendilerinin bu doğrultuda Galatasaray ile rekabet etmeleri gerektiği aktarılıyor.

ARSENAL, BASEL İLE İYİ İLİŞKİLERE SAHİP

Daily Star, oyuncunun Türk kökeninin transfer adına avantaj sağlayabileceğini aktarırken Arsenal'in şimdilerde Beşiktaş forması giyen Elneny'nin transferinde de dikkat çektiği gibi Basel ile iyi ilişkileri olduğu belirtildi.

UPAMECANO OLMAYINCA ERAY CÖMERT

Arsenal'in savunma hattına takviye adına ilk tercihi olan Dayot Upamecano'nun menajeri Volker Struth'un Sport 1'e oyuncusunun transferine ilişkin açıklamaları sonrası Eray Cömert'e yöneldiği belirtiliyor. Struth, oyuncunun bu yaz Leipzig'den ayrılmasının zor olduğunu belirtmişti.

(Fanatik)

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