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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:10 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:10

Galatasaray'ın istediği Antonio Valencia'ya Inter Miami kulübü de talip oldu

Galatasaray'ın istediği Antonio Valencia'ya Inter Miami kulübü de talip oldu

Galatasaray’ın renklerine bağlamak istediği Antonio Valencia paylaşılamıyor.

Sarı-Kırmızılılar, İngiliz devi Manchester United’le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ekvador’lu kanat oyuncusu için düğmeye basarken, karşısına David Beckham çıktı. Eski ManU’lu yıldızın satın aldığı yeni kulübü Inter Miami’nin de 2-3 yıl daha üst düzey futbol oynayabileceğini belirten Valencia’ya teklifte bulunduğu belirlendi. Meksika ekiplerinin de radarında olan Valencia’nın Copa America sonrası Cim-Bom’a kararını bildireceği kaydedildi. 33 yaşındaki Ekvador’lu yıldızın yıllık maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor.

(Star)

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