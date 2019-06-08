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08 Haziran 2019 Cumartesi 14:45 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:46

Galatasaray'ın ilgilendiği Talisca'da flaş gelişme! Dünya devine imza atıyor

Galatasaray'ın ilgilendiği Talisca'da flaş gelişme! Dünya devine imza atıyor

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Anderson Talisca Barcelona'ya imza atmak istiyor.

Levent GÜLTEKİN / AksamSpor

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş’tan Guangzhou Evergrande’a transfer olan ve Çin’de de gösterdiği başarılı performansla ayakta alkışlanan Anderson Talisca için Galatasaray zemin yoklamış, fakat oyuncunun maliyeti sarı kırmızılı kulübü bir hayli zorlamıştı.

TALİSCA BARCELONA'YI İSTİYOR

Şu sıralar adı sık sık Galatasaray’la anılan Brezilyalı yıldızın bir sonraki hedefinin kesinlikle Süper Lig olmadığı ortaya çıkarken, Talisca’nın Guangzhou Evergrande macerasının ardından Barcelona’ya imza atmak için çaba sarfettiği öğrenildi. Hem Fabio Carnnavaro hem de Talisca’ya yakın olan Türk menajerlerin verdikleri bilgilere göre; 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye ve Çin’de yeteri kadar oynadığı belirtilirken, Talisca’nın yeniden üst düzey bir ligde forma giymek istediği, hatta hedefinin Barcelona olduğu bildirildi.

PAULİNHO'DAN SONRA TALİSCA...

Oyun görüşü, tekniği ve kalitesiyle Şampiyonlar Ligi arenasında da kendisini kabul ettiren Anderson Talisca’nın, tıpkı vatandaşı Paulinho gibi Çin’den Barcelona’ya gideceği tahmin edilirken, oyuncunun şu anda Katalan devinde top koşturan Coutinho’dan daha iyi olduğu ve Barcelona formasını hak ettiği ifade edildi.

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