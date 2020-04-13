Galatasaray'ın ilgilendiği Andrey'de son durum

Brezilya basını, ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Vasco da Gama forması giyen Andrey'e Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı teklifi açıklarken transferde son duruma ilişkin de detaylar paylaşıldı.

Hem Brezilya hem de İtalyan basınında bir süredir Galatasaray ve Sampdoria'nın Vasco da Gama forması giyen Andrey'in peşinde oldukları haberleri yer alıyordu.

Brezilya'da Blog Do Garone'nin haberine göre Galatasaray, sezon başında Andrey için kulübüne 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuş olmasına rağmen şu an oyuncunun transferine ilişkin bir girişimde bulunmadı.

Brezilya basını, 31 Aralık 2021'de kontratı sona erecek Andrey'den bonservis bedeli kazanmak için Vasco da Gama'nın oyuncuyu satmaya sıcak baktığı belirtilmişti.

İtalyan basınından footballnews24'e göre ise Sampdoria ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Andrey için Vasco da Gama, 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

(Fanatik)