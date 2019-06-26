Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7765
  • 6,5699
  • 261.566
  • 95.479
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'ın gündemindeki Benjamin Tetteh'in yeni adresi Fransa

Galatasaray'ın gündemindeki Benjamin Tetteh'in yeni adresi Fransa

Galatasaray'ın gündemindeki Benjamin Tetteh'in yeni adresi Fransa

Geçen sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelen Benjamin Tetteh, Fransa Lig 1’e transfer oluyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında forvet arayışlarına çıkan ve Mbaye Diagne’den önce Benjamin Tetteh ile ilgilenen Galatasaray, dev golcüyü renklerine bağlayamamış, transferi Haziran ayına kalmıştı.

SPARTA PRAG YÜKSEKTEN UÇUYOR

Aradan geçen süreç içerisinde Diagne’nin beklenen patlamayı yapamaması, Mitroğlou’nun sönük kalması sarı kırmızılı kulüpte Tetteh seslerini yeniden yükseltirken, oyuncu için Sparta Prag’ın 10 milyon euro’nun üzerinde bir rakam talep etmesi transferin önünü tıkayan en büyük sorunların biri olarak gösterildi. Geçtiğimiz günlerde Çek yöneticilerle yeniden görüşme yapan ve 21 yaşındaki genç yetenek için bir kez daha nabız yoklayan Galatasaray, Sparta Prag’ın tutumunun değişmemesi üzerine Tetteh’den vazgeçerken, Ganalı yıldızın menajerinin transfer söylentilerine nokta koyması Fatih Terim’i Aboubakar’a yönlendirdi.

TETTEH FRANSA'YA GİDECEK

Galatasaray’ın geçmişte Tetteh ile ilgilendiğini doğrulayan Sascha Empacher şu anda böyle bir konunun olmadığını söylerken, FIFA Menajeri oyuncusu için ‘Tetteh Fransa’dan teklif alıyor ve Lig 1’e gitmeye çok yakın. Galatasaray büyük ve fantastik bir kulüp fakat herhangi bir görüşme yapmadık’ ifadelerini kullandı.

Lig 1 ekipleriyle dirsek teması halinde olan Tetteh’nin St. Etienne, Lille veya Bordeaux’nun yolunu tutacağı tahmin ediliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Ben yandım oğlun yanmasın'
Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde: Kim paylaştı?
Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Gençlik sırrı ortaya çıktı: Damardan güzellik
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
<p>Kadın hastalarda çok nadir rastlanan ‘ağaç adam sendromu’na HPV’nin (Human Papilloma Virüsü) şeki

Bangladeşli ´Ağaç Adam´ Ellerinin Kesilmesini İstedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Edirne'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Otomotivin yolculuğu bu müzede: Anadolu Arabaları Müzesi