Galatasaray'ın gözdesi Kenan Karaman'a sürpriz talip

Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın transferi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın talip olduğu futbolcu için son olarak İtalya'dan Sampdoria'nın da devreye girdiği ifade edildi. Alman ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve performansıyla dikkat çeken futbolcunun transferiyle ilgili vereceği karar merak ediliyor.

Sarı kırmızılıların sezon sonunda kadrosuna katmayı düşündüğü ve scout ekibinin performansını yakından takip ettiği Kenan Karaman'ı, İtalyan ekibi de transfer listesinde aldı. Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için Sampdoria'nın da devreye girdiği öğrenildi.

(Futbol Arena)